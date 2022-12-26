Эдди Хау: «Пусть болельщики помечтают о том, чего мы можем достичь»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау отреагировал на разговоры болельщиков о возможной победе команды в АПЛ.

«Мое отношение не изменится, но у меня нет проблем с тем, что болельщики мечтают, говорят и размышляют о том, чего мы можем достичь. Мы должны быть внимательны и сосредоточиться на том, что можем контролировать, то есть на наших собственных мыслях и действиях. Не стоит заглядывать слишком далеко вперед и слушать слишком много новостей. Нам нужно сосредоточиться на наших тренировках и играх. Этот чемпионат самый сложный в мире не просто так», — приводит Mirror слова Хау.

Сегодня, 26 декабря, «Ньюкасл» одержал победу над «Лестером» в матче 17-го тура АПЛ (3:0). На данный момент команда Хау занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии (33 очка).