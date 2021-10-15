Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс поделился подробностями встречи с новыми владельцами клуба.

«Мы не разговаривали по поводу моего будущего. Поговорили о команде, повреждениях игроков и об ожиданиях перед предстоящим матчем. Обстановка была неформальной. Они очень хорошие люди, — приводит слова Брюса BBC. — То, что произошло, — это прекрасное событие для клуба и города. Если это выведет «Ньюкасл» на новый уровень — отлично».

Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.

17 октября «Ньюкасл» примет «Тоттенхэм» в матче 8-го тура АПЛ. Начало встречи — 18.30 по московскому времени.