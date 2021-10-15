Брюс — о встрече с новыми владельцами «Ньюкалса»: «Они очень хорошие люди»
Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс поделился подробностями встречи с новыми владельцами клуба.
«Мы не разговаривали по поводу моего будущего. Поговорили о команде, повреждениях игроков и об ожиданиях перед предстоящим матчем. Обстановка была неформальной. Они очень хорошие люди, — приводит слова Брюса BBC. — То, что произошло, — это прекрасное событие для клуба и города. Если это выведет «Ньюкасл» на новый уровень — отлично».
Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.
17 октября «Ньюкасл» примет «Тоттенхэм» в матче 8-го тура АПЛ. Начало встречи — 18.30 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://www.bbc.com/sport/live/football/58924986?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=616980b5a524990fa293a926%26%27No%20discussions%20on%20my%20future%27%262021-10-15T13%3A23%3A02.724Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:ass
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