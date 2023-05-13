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13 мая, 23:05

Тренер «Ноттингема» Купер — о ничьей с «Челси»: «Это заслуженное и тяжело добытое очко»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ноттингема» Стив Купер прокомментировал ничью с «Челси» (2:2) в матче 36-го тура АПЛ.

«Я думаю, что это заслуженное и тяжело добытое очко. Голы, которые мы пропустили, были не очень хорошими. Вероятно, люди ожидали, что мы проиграем. Многие ставили на то, что мы ничего не сможем сделать, но у нас получилось. Если бы мы добились нескольких таких результатов в начале сезона, были бы немного выше в таблице, но я не хочу слишком часто оглядываться назад», — приводит слова Купера ВВС.

«Челси» с 43 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем» находится на 16-й строчке (34).

ФК Ноттингем Форест
ФК Челси
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 4 4 89-31 82
2
 Арсенал 35 25 6 4 83-39 81
3
 Ньюкасл 35 18 12 5 63-31 66
4
 МЮ 35 20 6 9 51-41 66
5
 Ливерпуль 35 18 8 9 67-42 62
6
 Тоттенхэм 36 17 6 13 65-59 57
7
 Астон Вилла 36 17 6 13 48-44 57
8
 Брайтон 33 16 7 10 63-45 55
9
 Фулхэм 36 15 6 15 52-49 51
10
 Брентфорд 35 12 14 9 52-45 50
11
 Челси 35 11 10 14 36-41 43
12
 Кр. Пэлас 36 11 10 15 37-46 43
13
 Вулверхэмптон 36 11 7 18 30-52 40
14
 Борнмут 36 11 6 19 37-69 39
15
 Вест Хэм 35 10 7 18 38-50 37
16
 Нот. Форест 36 8 10 18 36-67 34
17
 Эвертон 35 7 11 17 32-53 32
18
 Лидс 36 7 10 19 46-71 31
19
 Лестер 35 8 6 21 49-64 30
20
 Саутгемптон 36 6 6 24 31-66 24
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Лидс – Ньюкасл
 2 : 2
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Астон Вилла – Тоттенхэм
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 2 : 2
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Кр. Пэлас – Борнмут
 2 : 0
13.05 17:00
МЮ – Вулверхэмптон
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Саутгемптон – Фулхэм
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14.05 16:00
Брентфорд – Вест Хэм
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Манчестер Сити

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Букайо Сака

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Леандро Троссар

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Манчестер Юнайтед

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