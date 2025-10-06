Постекоглу — после поражения от «Ньюкасла»: «Я люблю драться»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Анге Постекоглу прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (0:2) в матче 7-го тура АПЛ.

«Я начал тренировать в полупрофессиональном футболе в Австралии, когда мне было 32 года, и я здесь, в премьер-лиге, в возрасте 60 лет. Как вы думаете, мне не хватает веры в себя или я не люблю драться? Я попал сюда не из-за своих связей. На самом деле, я сам ввязывался в драки. Даже на школьном дворе. Я ввязывался в драки с людьми, которые, как я знал, избили бы меня. Вот такой я человек, так что все в порядке.

Если люди хотят оценить меня после трех с половиной недель, в течение которых я провел шесть или семь игр, я ничего не могу с этим поделать.

Я люблю драться. Ну, это драка, значит, это борьба — и что с того? Это нормально. Так вот, если люди со стороны не считают меня подходящим человеком или даже внутренне так не считают, для меня это не имеет значения», — сказал австралийский специалист на пресс-конференции.

В семи матчах под руководством Постекоглу «Ноттингем Форест» два раза сыграл вничью и потерпел пять поражений.