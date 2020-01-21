Главный тренер «Норвича»: «Будет чудом, если команда останется в премьер-лиге»

Главный тренер «Норвича» Даниэль Фарке считает, что шансы его команды на выживание в АПЛ по итогам сезона 2019/20 невелики.

— Будем реалистами: когда твоя команда пробивается в лучшую лигу мира, нужно контролировать свои ожидания. У нас была самая серьезная эпидемия травм по сравнению с конкурентами. Нам не очень часто везло. Будет чудом, если мы останемся в премьер-лиге, — приводит слова Фарке BBC Sport перед матчем 24-го тура против «Тоттенхэма».

«Норвич» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ, на счету команды 17 очков. Отставание от «Уотфорда», занимающего 17-ю строчку, которая позволяет избежать вылета в чемпионшип, составляет 6 очков.