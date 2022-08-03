Главный тренер «МЮ» рассказал о состоянии Криштиану Роналду

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о подготовке форварда Криштиану Роналду к старту сезона чемпионата Англии.

«Думаю, Роналду еще может вписаться в команду. Ему нужно набрать форму, он только начал. Он невероятный футболист, он это доказывал неоднократно. Но тебя всегда судят по тому, какой ты есть сейчас. Каждый игрок, включая Роналду, должен все время доказывать», — цитирует тен Хага Football Daily.

37-летний португалец прибыл в расположение «МЮ» на прошлой неделе. Чемпионат Англии стартует 5 августа.