Главный тренер молодежной команды «Манчестер Сити» может возглавить «Сампдорию» или «Жирону»
Главный тренер молодежной команды «Манчестер Сити» Энцо Мареска предстоящим летом может отправиться на повышение, возглавив одну из европейских команд на взрослом уровне, пишет в Twitter журналист Николо Скира.
В приглашении 41-летнего специалиста заинтересованы «Сампдория» и «Жирона». Отметим, что испанский клуб входит в систему холдинговой компании City Football Group, одним из акционеров которой являются владельцы «Манчестер Сити».
При этом в последние несколько недель Мареска провел переговоры с шотландским «Селтиком», об интересе которого к итальянскому специалисту сообщалось еще в марте этого года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю