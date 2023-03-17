Тен Хаг — о Рэшфорде: «Его отношение и менталитет приносят ему большой прогресс»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру нападающего Маркуса Рэшфорда в текущем сезоне.

«Его отношение и менталитет — это то, что приносит ему большой прогресс и приносит команде много радости, дает ему много голов, а нам много побед, — цитирует Goal тренера. — Я знал, какие у него навыки. Он прогрессировал в течение сезона. Он был не в лучшей форме, когда начал сезон, но сейчас его форма кое-что говорит о том, как играет команда. Его форма кое-что говорит о нем».

В сезоне-2022/23 Рэшфорд провел за «МЮ» 43 матча во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.