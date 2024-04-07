Тен Хаг: «В матче с «Челси» я увидел Антони, которого хочу видеть»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал игру полузащитника команды Антони.

«Я знаю, что Антони может играть так же, как в поединке с «Челси». Он много раз делал это в «Аяксе». За «Манчестер Юнайтед» мы этого пока не наблюдаем. Возможно, в первых матчах, затем это происходило от случая к случаю. Но он хороший футболист. В четверг я увидел Антони, которого хочу видеть», — приводит слова тен Хага Фабрицио Романо в социальных сетях.

Антони перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в 2022 году. В текущем сезоне 24-летний бразилец провел за «красных дьяволов» 32 матча во всех турнирах, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами.

На данный момент команда тен Хага располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ с 48 очками.