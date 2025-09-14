Аморим: «Гвардиола может позволить себе расслабиться, мне же приходится доказывать свою состоятельность каждый день»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим считает, что нельзя сравнивать его положение с ситуацией Хосепа Гвардиолы, который возглавляет «Манчестер Сити».

В воскресенье, 14 сентября, команды сыграют в 4-м туре чемпионата Англии. Начало матча — в 18.30 по московскому времени.

«Этот парень постоянно побеждает. Он может позволить себе расслабиться, даже если перестанет выигрывать. Мне же приходится доказывать свою состоятельность каждый день здесь, и я это чувствую. Мне так комфортно, и я думаю, что каждый день, приходя сюда, я должен быть лучше. Сравнивать мою ситуацию с ситуацией Гвардиолы? Это просто смешно», — цитирует Аморима Manchester Evening News.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством горожане завоевали 18 трофеев. Аморим стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» в 2024 году. Он вывел «красных дьяволов» в финал Лиги Европы-2024/25.