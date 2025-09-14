Аморим: «Гвардиола может позволить себе расслабиться, мне же приходится доказывать свою состоятельность каждый день»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим считает, что нельзя сравнивать его положение с ситуацией Хосепа Гвардиолы, который возглавляет «Манчестер Сити».
В воскресенье, 14 сентября, команды сыграют в 4-м туре чемпионата Англии. Начало матча — в 18.30 по московскому времени.
«Этот парень постоянно побеждает. Он может позволить себе расслабиться, даже если перестанет выигрывать. Мне же приходится доказывать свою состоятельность каждый день здесь, и я это чувствую. Мне так комфортно, и я думаю, что каждый день, приходя сюда, я должен быть лучше. Сравнивать мою ситуацию с ситуацией Гвардиолы? Это просто смешно», — цитирует Аморима Manchester Evening News.
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством горожане завоевали 18 трофеев. Аморим стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» в 2024 году. Он вывел «красных дьяволов» в финал Лиги Европы-2024/25.
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|И
|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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|0
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|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -