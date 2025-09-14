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14 сентября 2025, 06:29

Аморим: «Гвардиола может позволить себе расслабиться, мне же приходится доказывать свою состоятельность каждый день»

Алина Савинова

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим считает, что нельзя сравнивать его положение с ситуацией Хосепа Гвардиолы, который возглавляет «Манчестер Сити».

В воскресенье, 14 сентября, команды сыграют в 4-м туре чемпионата Англии. Начало матча — в 18.30 по московскому времени.

«Этот парень постоянно побеждает. Он может позволить себе расслабиться, даже если перестанет выигрывать. Мне же приходится доказывать свою состоятельность каждый день здесь, и я это чувствую. Мне так комфортно, и я думаю, что каждый день, приходя сюда, я должен быть лучше. Сравнивать мою ситуацию с ситуацией Гвардиолы? Это просто смешно», — цитирует Аморима Manchester Evening News.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством горожане завоевали 18 трофеев. Аморим стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» в 2024 году. Он вывел «красных дьяволов» в финал Лиги Европы-2024/25.

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Рубен Аморим
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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