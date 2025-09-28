Аморим — о ситуации в «Манчестер Юнайтед»: «Я знаю, что делать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после поражения от «Брентфорда» (1:3) в 6-м туре чемпионата Англии ответил, сможет ли он исправить ситуацию в команде и вывести ее из кризиса.

«В футболе всегда взлеты и падения. Побеждаешь — чувствуешь импульс. Проигрываешь — начинаешь с нуля и борешься за следующую победу. Я всегда уверен, потому что знаю, что делать», — приводит пресс-служба английского клуба слова Аморима.

Также тренер высказался о том, что он обычно берет всю ответственность за поражения на себя, даже когда игроки допускают много индивидуальных ошибок.

«Это моя работа. Я не просто прикрываю игроков. Я делаю то, что лучше для команды и клуба. Я вижу, как ребята тренируются. В матчах под давлением они иногда играют хуже — это часть давления в клубе. Моя задача — выиграть следующий матч и создать моментум», — добавил специалист.

Ранее Аморим заявил, что не беспокоится по поводу своего увольнения из «Манчестер Юнайтед» и приложит все силы, чтобы улучшить результаты команды.

«Красные дьяволы» набрали 7 очков в шести стартовых матчах АПЛ сезона-2025/26 и занимают 14-е место в турнирной таблице.