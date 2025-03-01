Аморим — о критике Фернандеша со стороны Кина: «Мое мнение важнее, потому что я тренер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на слова бывшего футболиста команды Роя Кина, который раскритиковал полузащитника и капитана «красных дьяволов» Бруну Фернандеша

Ранее Кин назвал самозванцами игроков «МЮ» и заявил, что команде нужен другой капитан.

«Я слышал об этом. У меня другое мнение. Бруну действительно важен для нас и клуба. Он хорошо играет в сложных условиях и всегда хочет брать на себя ответственность. Он хочет побеждать, и иногда ему трудно справляться с разочарованием. У Роя Кина высокие стандарты с тех пор, как он был в клубе. Но я думаю, что мое мнение важнее, нежели его, потому что я тренер», — приводит Goal слова Аморима.

После 27 туров «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии с 33 очками.