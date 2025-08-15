Аморим считает, что Шешко может надолго закрепиться в роли основного нападающего «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что очень рад переходу в команду форварда Беньямина Шешко.

9 августа 22-летний словенский футболист подписал контракт с «красными дьяволами» до лета 2030 года. Ранее форвард выступал за «Лейпциг». По информации СМИ, стоимость трансфера составила 85 миллионов евро.

«Он способен адаптироваться к разным стилям игры. У него огромный потенциал. Мне видится, что Шешко может надолго закрепиться в роли основного нападающего. Мы заплатили большую сумму, чтобы заполучить форварда, который оставит свой след в истории нашего клуба. Несмотря на ограниченное время на подготовку, он в отличной физической форме, что крайне важно для АПЛ. Посмотрим, выйдет ли он в стартовом составе против «Арсенала», — сказал Аморим в интервью Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Арсенал» в 1-м туре АПЛ сезона-2025/26 в воскресенье, 17 августа. Начало матча — в 18.30 по московскому времени.