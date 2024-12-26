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Аморим: «Можем ли мы требовать что-то большее от болельщиков? Нет, только от себя»

Сергей Ярошенко
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Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» опубликовала обращение главного тренера Рубена Аморима к болельщикам команды.

«Можем ли мы требовать что-то большее от болельщиков? Нет, только от себя. Я не могу сказать чего-то плохого о фанатах. Я хочу сказать фанатам, что мы вас понимаем. Я понимаю, как тренер, я понимаю этот момент, я понимаю разочарование. Я понимаю, мы будем совершенствоваться и исправляться, но на это потребуется время», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Тренер подчеркнул, что говорил похожие слова еще после победной игры с Эвертоном (4:0), когда фанаты заговорили о попадании клуба в топ-4 АПЛ. Португалец отметил, что это будет тяжело, но он и команда сделают все, что в их силах.

«Они (болельщики) невероятны. Они нас поддерживают, когда мы проводим сезон, которого, возможно, не увидим еще долгие годы. Единственный способ справиться с этим — готовиться к каждой следующей игре так, как будто мы выиграли прошлую, а затем снова пойти и попытаться выиграть матч. В первую очередь, это наша отвестсвенность, фанатам нужна наша помощь, а не наоборот, они все делают правильно», — добавил Аморим.

После 17 матчей «Юнайтед» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице АПЛ с 22 очками.

Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 12 3 1 37-16 39
2
 Челси 17 10 5 2 37-19 35
3
 Арсенал 17 9 6 2 34-16 33
4
 Нот. Форест 17 9 4 4 23-19 31
5
 Борнмут 17 8 4 5 27-21 28
6
 Астон Вилла 17 8 4 5 26-26 28
7
 Ман. Сити 17 8 3 6 29-25 27
8
 Ньюкасл 17 7 5 5 27-21 26
9
 Фулхэм 17 6 7 4 24-22 25
10
 Брайтон 17 6 7 4 27-26 25
11
 Тоттенхэм 17 7 2 8 39-25 23
12
 Брентфорд 17 7 2 8 32-32 23
13
 МЮ 17 6 4 7 21-22 22
14
 Вест Хэм 17 5 5 7 22-30 20
15
 Эвертон 16 3 7 6 14-21 16
16
 Кр. Пэлас 17 3 7 7 18-26 16
17
 Лестер 17 3 5 9 21-37 14
18
 Вулверхэмптон 17 3 3 11 27-40 12
19
 Ипсвич 17 2 6 9 16-32 12
20
 Саутгемптон 17 1 3 13 11-36 6
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26.12 15:30
Ман. Сити – Эвертон
 - : -
26.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 - : -
26.12 18:00
Челси – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
26.12 18:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 - : -
26.12 20:30
Вулверхэмптон – МЮ
 - : -
26.12 23:00
Ливерпуль – Лестер
 - : -
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Брайтон – Брентфорд
 - : -
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Арсенал – Ипсвич
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
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Эвертон

 14 1 5
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Ньюкасл Юнайтед

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