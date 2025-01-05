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5 января, 22:50

Аморим — о ничьей с «Ливерпулем»: «Я рад нашей игре, но не результату»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оценил результат матча 20-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Игра завершилась ничьей со счетом 2:2.

«Мы очень хорошо контролировали темп игры. Каждый раз, когда у «Ливерпуля» был шанс, мы брали ситуацию в свои руки и на какой-то момент овладевали мячом. Это важно. Нам было трудно, потому что мы контролировали мяч, иногда совершали фолы, контролировали переходы. Мы провели хорошую игру. Я рад нашему выступлению, но не результату. И я также очень расстроен из-за предыдущих матчей», — приводит Sky Sports слова Аморима.

«Манчестер Юнайтед» прервал четырехматчевую серию поражений во всех турнирах. Команда Аморима набрала 23 очка и поднялась на 13-ю позицию в АПЛ. Следующий матч «красные дьяволы» проведут 12 января против «Арсенала» в Кубке Англии.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2
 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3
 Нот. Форест 19 11 4 4 26-19 37
4
 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 20 10 4 6 36-27 34
7
 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8
 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9
 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
11
 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
13
 МЮ 20 6 5 9 23-28 23
14
 Вест Хэм 20 6 5 9 24-39 23
15
 Кр. Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16
 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17
 Вулверхэмптон 19 4 4 11 31-42 16
18
 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19
 Лестер 20 3 5 12 23-44 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
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38 тур
4.01 15:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 1 : 2
4.01 18:00
Астон Вилла – Лестер
 2 : 1
4.01 18:00
Борнмут – Эвертон
 1 : 0
4.01 18:00
Кр. Пэлас – Челси
 1 : 1
4.01 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 4 : 1
4.01 18:00
Саутгемптон – Брентфорд
 0 : 5
4.01 20:30
Брайтон – Арсенал
 1 : 1
5.01 17:00
Фулхэм – Ипсвич
 2 : 2
5.01 19:30
Ливерпуль – МЮ
 2 : 2
6.01 23:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 13
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Миккель Дамсгор

Миккель Дамсгор

Брентфорд

 7
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 19 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 16 1 5
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