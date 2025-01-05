Аморим — о ничьей с «Ливерпулем»: «Я рад нашей игре, но не результату»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оценил результат матча 20-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Игра завершилась ничьей со счетом 2:2.
«Мы очень хорошо контролировали темп игры. Каждый раз, когда у «Ливерпуля» был шанс, мы брали ситуацию в свои руки и на какой-то момент овладевали мячом. Это важно. Нам было трудно, потому что мы контролировали мяч, иногда совершали фолы, контролировали переходы. Мы провели хорошую игру. Я рад нашему выступлению, но не результату. И я также очень расстроен из-за предыдущих матчей», — приводит Sky Sports слова Аморима.
«Манчестер Юнайтед» прервал четырехматчевую серию поражений во всех турнирах. Команда Аморима набрала 23 очка и поднялась на 13-ю позицию в АПЛ. Следующий матч «красные дьяволы» проведут 12 января против «Арсенала» в Кубке Англии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|19
|14
|4
|1
|47-19
|46
|
2
|Арсенал
|20
|11
|7
|2
|39-18
|40
|
3
|Нот. Форест
|19
|11
|4
|4
|26-19
|37
|
4
|Челси
|20
|10
|6
|4
|39-24
|36
|
5
|Ньюкасл
|20
|10
|5
|5
|34-22
|35
|
6
|Ман. Сити
|20
|10
|4
|6
|36-27
|34
|
7
|Борнмут
|20
|9
|6
|5
|30-23
|33
|
8
|Астон Вилла
|20
|9
|5
|6
|30-32
|32
|
9
|Фулхэм
|20
|7
|9
|4
|30-27
|30
|
10
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|30-29
|28
|
11
|Брентфорд
|20
|8
|3
|9
|38-35
|27
|
12
|Тоттенхэм
|20
|7
|3
|10
|42-30
|24
|
13
|МЮ
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|
14
|Вест Хэм
|20
|6
|5
|9
|24-39
|23
|
15
|Кр. Пэлас
|20
|4
|9
|7
|21-28
|21
|
16
|Эвертон
|19
|3
|8
|8
|15-25
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|19
|4
|4
|11
|31-42
|16
|
18
|Ипсвич
|20
|3
|7
|10
|20-35
|16
|
19
|Лестер
|20
|3
|5
|12
|23-44
|14
|
20
|Саутгемптон
|20
|1
|3
|16
|12-44
|6
|4.01
|15:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|1 : 2
|4.01
|18:00
|
Астон Вилла – Лестер
|2 : 1
|4.01
|18:00
|
Борнмут – Эвертон
|1 : 0
|4.01
|18:00
|
Кр. Пэлас – Челси
|1 : 1
|4.01
|18:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|4 : 1
|4.01
|18:00
|
Саутгемптон – Брентфорд
|0 : 5
|4.01
|20:30
|
Брайтон – Арсенал
|1 : 1
|5.01
|17:00
|
Фулхэм – Ипсвич
|2 : 2
|5.01
|19:30
|
Ливерпуль – МЮ
|2 : 2
|6.01
|23:00
|
Вулверхэмптон – Нот. Форест
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|13
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Миккель Дамсгор
Брентфорд
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|19
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|16
|1
|5