Рангник не уверен, что «МЮ» завершит сезон АПЛ в четверке

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник оценил шансы команды на попадание в зону Лиги чемпионов после матча 32-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (0:1).

«Если вы не забиваете ни одного гола за 95 минут, то это расстраивает. Мы хорошо начали и должны были создавать больше моментов. Затем мы пропустили и потеряли самообладание.

Во втором тайме мы пытались добавить в креативности путем замен, но нам не всегда удавалось принять правильное решение.

Закончить в четверке будет сложно. Пока мы не выигрываем матчи, напрасно рассчитывать на хорошие результаты со стороны конкурентов", — цитирует Рангника Sky Sports.

Манкунианцы в турнирной таблице АПЛ занимают седьмое место, имея 51 очков после 31 сыгранного матча. 16 апреля «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Норвичем».