Рангник: «Манчестер Юнайтед» доминируем в матчах, контролирует их. Команда развивается"

Рангник считает, что «Манчестер Юнайтед» при нем добивается хороших результатов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о результатах команды под его руководством.

«Мы выиграли шесть матчей АПЛ, четырежды сыграли вничью и один раз проиграли, — приводит слова Рангника The Guardian. — «Манчестер Юнайтед» доминируем в матчах, контролирует их. Команда развивается».

По словам тренера, игроки при регулярном общении чувствуют себя уверенно на поле.

«Мы увидели некоторые улучшения в течение последних недель и месяцев, но в будущем еще есть место для большего прогресса», — сказал он.

После 25 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 43 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.