Рангник: «Манчестер Юнайтед» хочет занять четвертое место в АПЛ. Это лучший результат из тех, что мы можем добиться»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопрос о том, нацеливается ли команда на четвертое место в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» хочет занять четвертое место в АПЛ, — приводит слова Рангника Manchester Evening News. — Это лучший результат из тех, что мы можем добиться. Проведя здесь 10 или 11 недель, я понял, что нужно для следующего сезона, но еще не пришло время обсуждать это. Я полностью сосредоточен на этом составе, на том, чтобы извлечь максимум из нынешнего сезона. После этого мы обсудим шаги, которые предпримем перед следующим сезоном».

После 25 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 40 очков и занимает пятое месте в турнирной таблице, отставая от идущего четвертым «Вест Хэма» на один балл и имея матч в запасе.

Ранее сообщалось, что у нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду напряженные отношения с Рангником. 37-летний португалец считает уровень тренера недостаточным для работы в клубе.