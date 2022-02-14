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Сегодня, 19:11

Рангник: «Манчестер Юнайтед» хочет занять четвертое место в АПЛ. Это лучший результат из тех, что мы можем добиться»

Рангник заявил, что «Манчестер Юнайтед» хочет занять четвертое место в АПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопрос о том, нацеливается ли команда на четвертое место в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» хочет занять четвертое место в АПЛ, — приводит слова Рангника Manchester Evening News. — Это лучший результат из тех, что мы можем добиться. Проведя здесь 10 или 11 недель, я понял, что нужно для следующего сезона, но еще не пришло время обсуждать это. Я полностью сосредоточен на этом составе, на том, чтобы извлечь максимум из нынешнего сезона. После этого мы обсудим шаги, которые предпримем перед следующим сезоном».

После 25 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 40 очков и занимает пятое месте в турнирной таблице, отставая от идущего четвертым «Вест Хэма» на один балл и имея матч в запасе.

Ранее сообщалось, что у нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду напряженные отношения с Рангником. 37-летний португалец считает уровень тренера недостаточным для работы в клубе.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/manchester-united-press-conference-news-23089446
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 25 20 3 2 61-14 63
2
 Ливерпуль 24 16 6 2 61-19 54
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 25 12 5 8 44-33 41
5
 МЮ 24 11 7 6 38-32 40
6
 Арсенал 22 12 3 7 34-25 39
7
 Вулверхэмптон 23 11 4 8 21-17 37
8
 Тоттенхэм 22 11 3 8 28-29 36
9
 Брайтон 23 7 12 4 25-23 33
10
 Саутгемптон 24 6 11 7 30-37 29
11
 Астон Вилла 23 8 3 12 31-36 27
12
 Лестер 22 7 6 9 36-41 27
13
 Кр. Пэлас 24 5 11 8 32-35 26
14
 Брентфорд 25 6 6 13 26-40 24
15
 Лидс 23 5 8 10 27-46 23
16
 Эвертон 22 6 4 12 28-38 22
17
 Ньюкасл 23 4 9 10 25-44 21
18
 Норвич 24 4 5 15 14-50 17
19
 Уотфорд 23 4 3 16 23-43 15
20
 Бернли 21 1 11 9 17-29 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.02 15:30
МЮ – Саутгемптон
 1 : 1
12.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 0 : 0
12.02 18:00
Уотфорд – Брайтон
 0 : 2
12.02 18:00
Эвертон – Лидс
 3 : 0
12.02 20:30
Норвич – Ман. Сити
 0 : 4
13.02 17:00
Бернли – Ливерпуль
 0 : 1
13.02 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 1 : 0
13.02 17:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 0 : 2
13.02 19:30
Лестер – Вест Хэм
 2 : 2
31.05 00:00
Челси – Арсенал
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 11 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 11 1 5
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