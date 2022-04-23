Рангник считает, что «МЮ» не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник оценил шансы команды на попадание в зону Лиги чемпионов после матча 34-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (1:3).

«Потеряли ли мы шансы на попадание в топ-4? Уверен, что да. Для меня и до матча попадание в зону Лиги чемпионов было маловероятным. А после сегодняшнего результата шансов определенно нет», — цитирует Рангника Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» проиграл четыре гостевых матча подряд в АПЛ впервые за 41 год.

Манкунианцы занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, команда набрала 54 очка в 34 играх.