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4 сентября, 16:05

Тен Хаг: «Роналду будет решать матчи, если встроится в игру «Манчестер Юнатед»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о положении нападающего Криштиану Роналду, который потерял место в стартовом составе.

«Решения должны быть рациональными, если мы хотим двигаться в том направлении, куда хочет идти «Манчестер Юнайтед». Для этого у нас должны быть схожие взгляды.

Я должен быть конкретным и просить о том, что будет лучше для клуба и команды. Нужно пройти через этот процесс и становиться лучше. Мои решения должны быть прозрачными и ясными, и я должен четко доносить их.

Роналду и в прошлом году, и не так давно показал, что должен встроиться в наш стиль игры. Если он это сделает, то будет решать исход матчей, учитывая его способности», — приводит слова тренера Sky Sports.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 5 матчах за манкунианцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 Тоттенхэм 6 4 2 0 12-5 14
3
 Ман. Сити 6 4 2 0 20-6 14
4
 Брайтон 6 4 1 1 11-5 13
5
 МЮ 6 4 0 2 8-8 12
6
 Челси 6 3 1 2 8-9 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
8
 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
9
 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
10
 Лидс 6 2 2 2 10-10 8
11
 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
12
 Саутгемптон 6 2 1 3 7-10 7
13
 Ньюкасл 6 1 4 1 7-6 7
14
 Вулверхэмптон 6 1 3 2 3-4 6
15
 Кр. Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
16
 Нот. Форест 6 1 1 4 4-14 4
17
 Астон Вилла 6 1 1 4 5-10 4
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 3-8 4
19
 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
20
 Лестер 6 0 1 5 8-16 1
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10.09 14:30
Фулхэм – Челси
 - : -
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
10.09 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
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 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 6
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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П
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Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 4
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

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Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

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И К Ж
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Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 3 1 0
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