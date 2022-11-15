ESPN: тен Хаг заявил руководству «МЮ», что Роналду больше не должен выступать за клуб

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в беседе с руководством клуба заявил, что нападающий Криштиану Роналду больше не должен выступать за манкунианцев. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, ради этой встречи голландский специалист отложил короткий отпуск с семьей.

В интервью журналисту Пирсу Моргану, Роналду, в частности, заявил, что не уважает тен Хага, а также чувствует себя преданным.

Текущее соглашение 37-летнего португальца с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2023 года. Также сообщалось, что Роналду и его агент Жорже Мендеш провели предварительные переговоры о трансфере португальца в «Баварию».