Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, сможет ли прервать доминирование «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в чемпионате Англии.

«В данный момент, я восхищаюсь Гвардиолой и Клоппом. Их команды играют в фантастический футбол. Но любой эпохе приходит конец, и я в ожидании от того, чтобы встретиться с ними. Уверен все клубы АПЛ, тоже этого хотят. Может ли их доминирование закончиться пока они все еще лидируют? Думаю, да», — цитирует тен Хага Sky Sports.

По итогам текущего сезона АПЛ «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии.

«Горожане» выигрывали АПЛ 4 раза за последние 5 лет. Еще один раз чемпионом становился «Ливерпуль».