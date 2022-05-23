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Сегодня, 18:22

Тен Хаг — о доминировании «Сити» и «Ливерпуля»: «Любой эпохе приходит конец»

Тен Хаг считает, что сможет прервать доминирование «Сити» и «Ливерпуля» в АПЛ
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, сможет ли прервать доминирование «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в чемпионате Англии.

«В данный момент, я восхищаюсь Гвардиолой и Клоппом. Их команды играют в фантастический футбол. Но любой эпохе приходит конец, и я в ожидании от того, чтобы встретиться с ними. Уверен все клубы АПЛ, тоже этого хотят. Может ли их доминирование закончиться пока они все еще лидируют? Думаю, да», — цитирует тен Хага Sky Sports.

По итогам текущего сезона АПЛ «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии.

«Горожане» выигрывали АПЛ 4 раза за последние 5 лет. Еще один раз чемпионом становился «Ливерпуль».

Хосеп Гвардиола
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
Юрген Клопп
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 29 6 3 99-26 93
2
 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 22:00
Брентфорд – Арсенал
 2 : 0
14.08 14:30
МЮ – Лидс
 5 : 1
14.08 17:00
Бернли – Брайтон
 1 : 2
14.08 17:00
Лестер – Вулверхэмптон
 1 : 0
14.08 17:00
Уотфорд – Астон Вилла
 3 : 2
14.08 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 3 : 0
14.08 17:00
Эвертон – Саутгемптон
 3 : 1
14.08 19:30
Норвич – Ливерпуль
 0 : 3
15.08 16:00
Ньюкасл – Вест Хэм
 2 : 4
15.08 18:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 1 : 0
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 23
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 27 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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