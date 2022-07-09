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Тен Хаг рассказал о первых днях подготовки «Манчестер Юнайтед» к сезону-2022/23

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о первых днях подготовки к сезону-2022/23. По словам 52-летнего нидерландца, он доволен своими подопечными.

«Конечно, я хочу дать команде энергию, — приводит слова тен Хага официальный сайт манкунианского клуба. — Но, должен сказать, что игроки очень хорошо работают. Они упорно работают, предельно сконцентрированы и дают друг другу силы. Вы видите, что они получают удовольствие от футбола, им нравится играть вместе. Я должен учиться, знакомиться с составом, с персоналом, с игроками«.

Тренер отметил, что «Манчестер Юнайтед» хочет показывать проактивный футбол с мячом и без него.

«Наша цель — постараться добиться этого. Наш штаб объясняет игрокам, что в каждой ситуации нужно действовать проактивно. У нас смелая команда. Мы хотим владеть мячом, предлагать друг другу разные варианты. То же самое касается и работы без мяча — мы хотим показывать хороший прессинг», — сказал он.

Новый сезон английской премьер-лиги стартует 5 августа матчем между «Кристал Пэласом» и «Арсеналом».

Источник: https://www.manutd.com/en/news/detail/erik-ten-hag-exclusive-pleased-with-man-utd-players-efforts-in-pre-season-training-8-july-2022

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Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
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 - : -
6.08 19:30
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 - : -
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