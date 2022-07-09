Тен Хаг рассказал о первых днях подготовки «Манчестер Юнайтед» к сезону-2022/23
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о первых днях подготовки к сезону-2022/23. По словам 52-летнего нидерландца, он доволен своими подопечными.
«Конечно, я хочу дать команде энергию, — приводит слова тен Хага официальный сайт манкунианского клуба. — Но, должен сказать, что игроки очень хорошо работают. Они упорно работают, предельно сконцентрированы и дают друг другу силы. Вы видите, что они получают удовольствие от футбола, им нравится играть вместе. Я должен учиться, знакомиться с составом, с персоналом, с игроками«.
Тренер отметил, что «Манчестер Юнайтед» хочет показывать проактивный футбол с мячом и без него.
«Наша цель — постараться добиться этого. Наш штаб объясняет игрокам, что в каждой ситуации нужно действовать проактивно. У нас смелая команда. Мы хотим владеть мячом, предлагать друг другу разные варианты. То же самое касается и работы без мяча — мы хотим показывать хороший прессинг», — сказал он.
Новый сезон английской премьер-лиги стартует 5 августа матчем между «Кристал Пэласом» и «Арсеналом».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -