Тен Хаг рассказал о первых днях подготовки «Манчестер Юнайтед» к сезону-2022/23

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о первых днях подготовки к сезону-2022/23. По словам 52-летнего нидерландца, он доволен своими подопечными.

«Конечно, я хочу дать команде энергию, — приводит слова тен Хага официальный сайт манкунианского клуба. — Но, должен сказать, что игроки очень хорошо работают. Они упорно работают, предельно сконцентрированы и дают друг другу силы. Вы видите, что они получают удовольствие от футбола, им нравится играть вместе. Я должен учиться, знакомиться с составом, с персоналом, с игроками«.

Тренер отметил, что «Манчестер Юнайтед» хочет показывать проактивный футбол с мячом и без него.

«Наша цель — постараться добиться этого. Наш штаб объясняет игрокам, что в каждой ситуации нужно действовать проактивно. У нас смелая команда. Мы хотим владеть мячом, предлагать друг другу разные варианты. То же самое касается и работы без мяча — мы хотим показывать хороший прессинг», — сказал он.

Новый сезон английской премьер-лиги стартует 5 августа матчем между «Кристал Пэласом» и «Арсеналом».