Тен Хаг доволен игрой Антони в матче с «Ноттингемом»: «Он становится лучше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг доволен игрой вингера Антони в матче с «Ноттингем Форест» (2:0) в 31-м туре АПЛ. На счету бразильца гол и результативная передача.

«Нам нужно больше забивающих игроков, и я доволен Антони. Забил гол, сделал результативную передачу. Начало матча было не очень хорошим для него, но потом он вошел в игру и представлял опасность для соперника.

Антони прибавляет, становится лучше. В игре с «Эвертоном» он создал много моментов и не забивал, поэтому я рад, что Антони забил», — цитирует специалиста Sky Sports.

В этом сезоне 23-летний Антони провел за «МЮ» 35 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.