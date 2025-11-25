Аморим — о матче с «Эвертоном»: «Соперник был лучше — как вдесятером, так и в полном составе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение от «Эвертона» (0:1) в домашнем матче 12-го тура АПЛ.

«Соперник был лучше — как вдесятером, так и в полном составе. С первой же минуты я чувствовал, что у нас нет той же интенсивности, так что они заслужили победу.

Чего не хватило? Того, как мы подошли к игре. Другая команда помогла нам удалением. Но что мы делаем в каждый момент матча, если у соперника десять игроков? Нужно давить, загонять оппонента в их треть, быть готовыми к любым контратакам, быть действительно сосредоточенными на игре. Что сказал команде после матча? Ничего. Завтра у нас тренировка. Я разберусь с этим завтра», — цитирует португальского тренера NBC.

«Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии — у команды 18 очков после 12 игр.