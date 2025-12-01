Аморим после победы над «Кристал Пэлас»: «Мы заимствуем множество приемов, чтобы забивать голы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (2:1) в гостевом матче 13-го тура чемпионата Англии.

«Мы много работаем над стандартами. У нас больше времени для работы, мы много работаем и многому учимся в Англии.

Я думаю, вы к этому привыкли, но когда попадаешь в Премьер-лигу, многому учишься у других команд, и мы заимствуем множество приемов, чтобы забивать голы.

Я просто сказал игрокам, что нам нужно быть живее, и это чувствовалось. Когда ты живее, ты появляешься в большем количестве мест, ты чаще оказываешься рядом с мячом. Я думаю, все это сделали.

Но нам также нужно понимать, что соперник во втором тайме тоже устал. И когда ты повышаешь темп, а соперник устает и сразу же пропускает гол, ты чувствуешь, что контролируешь игру. Вот и все», — сказал португальский специалист на пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ — у команды 21 очко после 13 игр.