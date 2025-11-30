Аморим: «Тревога ощущается каждый раз, когда Доргу касается мяча. Я ее чувствую»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал игру защитника Патрика Доргу.

«Ему нужно играть спокойнее. Тревога ощущается каждый раз, когда Патрик касается мяча. Я ее чувствую. Вспомните тот момент в матче с «Эвертоном». Тот шанс был проще, чем решение, которое ему пришлось принять в игре против Шотландии [за сборную]. Он принял великолепное решение, и я видел такое же его качество игры в Италии. Но здесь все иначе, и иногда давление поначалу дается тяжело, но у него есть время набрать форму.

Понятно, что это потребует времени, особенно в Премьер-лиге, где каждый клуб очень хорошо подготовлен по всем параметрам. Молодые игроки сильно прогрессируют. При этом нам нужно побеждать уже сейчас», — цитирует португальского специалиста ESPN.

21-летний Доргу в сезоне-2025/26 в 17 матчах забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Он играет за «МЮ» с февраля 2025 года.