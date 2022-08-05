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Сегодня, 11:55

Гвардиола заявил, что «Ман Сити» попробует подписать левого защитника этим летом

Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключил, что клуб подпишет левого защитника до конца летнего трансферного окна.

«Пока ничего особенного. Посмотрим, до конца (закрытия трансферного окна. — Прим. «СЭ») еще месяц. Есть много игроков по всему миру, которые могут идеально вписаться в нашу команду, но трансферы — это всегда сложно. Продавать сложнее, чем покупать», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Ранее «Ман Сити» отказался от переговоров с «Брайтоном» по переходу Марка Кукурельи. Руководство «горожан» предлагало около 40 миллионов фунтов стерлингов, «Брайтон» требовал более 50 миллионов.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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