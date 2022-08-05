Гвардиола заявил, что «Ман Сити» попробует подписать левого защитника этим летом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключил, что клуб подпишет левого защитника до конца летнего трансферного окна.

«Пока ничего особенного. Посмотрим, до конца (закрытия трансферного окна. — Прим. «СЭ») еще месяц. Есть много игроков по всему миру, которые могут идеально вписаться в нашу команду, но трансферы — это всегда сложно. Продавать сложнее, чем покупать», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Ранее «Ман Сити» отказался от переговоров с «Брайтоном» по переходу Марка Кукурельи. Руководство «горожан» предлагало около 40 миллионов фунтов стерлингов, «Брайтон» требовал более 50 миллионов.