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Гвардиола: «Если «Манчестер Сити» захочет, продлю контракт. Посмотрим, что будет лучше для клуба»

Гвардиола заявил, что готов продлить контракт с «Манчестер Сити»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, что должно случиться, чтобы он остался в клубе подольше. 51-летний испанец допустил, что продлит контракт с «горожанами».

«Мы уже общались с клубом, — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News. — В середине или в конце сезона поговорим снова. Я много раз говорил, что продлю контракт, если «Манчестер Сити» этого захочет. Но иногда форсирование событий не идет на пользу, нужно расслабиться. Все случится естественным путем. Посмотрим, как будет идти сезон, как мы будем себя чувствовать и что будет лучше для клуба».

Напомним, что контракт тренера с манчестерским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Новый сезон АПЛ стартует в пятницу, 5 августа, матчем «Кристал Пэлас» — «Арсенал». 7 августа подопечные Гвардиолы сыграют в гостях против «Вест Хэма».

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/guardiola-man-city-news-recap-24676510
Хосеп Гвардиола
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 - : -
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