Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: «Этот сезон уже ничто не спасет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что нынешний сезон можно считать неудачным для «горожан», независимо от того, какой результат команда покажет в Кубке Англии.

«Конечно, было бы здорово выйти в финал Кубка Англии и выиграть его, а также попасть в Лигу чемпионов. Я почти уверен, что сейчас это будет воспринято как большой успех, но мы проводим плохой сезон, и на это уже ничто не повлияет. Мы были плохи относительно наших стандартов. Такова реальность. Это неудачный сезон», — приводит Goal слова Гвардиолы.

В 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет против «Борнмута». Матч пройдет 30 марта и начнется в 18.30 по московскому времени.

В АПЛ команда Гвардиолы занимает пятое место, набрав 48 очков за 29 туров.