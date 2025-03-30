Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

30 марта 2025, 10:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: «Этот сезон уже ничто не спасет»

Алина Савинова

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что нынешний сезон можно считать неудачным для «горожан», независимо от того, какой результат команда покажет в Кубке Англии.

«Конечно, было бы здорово выйти в финал Кубка Англии и выиграть его, а также попасть в Лигу чемпионов. Я почти уверен, что сейчас это будет воспринято как большой успех, но мы проводим плохой сезон, и на это уже ничто не повлияет. Мы были плохи относительно наших стандартов. Такова реальность. Это неудачный сезон», — приводит Goal слова Гвардиолы.

В 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет против «Борнмута». Матч пройдет 30 марта и начнется в 18.30 по московскому времени.

В АПЛ команда Гвардиолы занимает пятое место, набрав 48 очков за 29 туров.

Источник: Goal
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
Читайте также
«Спартак» покупает второго Солари, ЦСКА и «Зенит» готовы перехватить у «Динамо» защитника. Трансферные слухи РПЛ
Пленный боевик ВСУ сообщил о непрекращающихся случаях дезертирства
Сорокин сыграл на ноль против «Эдмонтона» и оборвал рекорд Макдэвида
Лыжник Волков обжаловал в CAS отказ в нейтральном статусе
В МХТ имени Чехова началось прощание с Игорем Золотовицким
В Дании назвали Россию угрозой для Гренландии
Популярное видео
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ноттингем Форест» победил «Брайтон» по пенальти в 1/4 финала Кубка Англии

Судья АПЛ получает около 240 тысяч фунтов в год
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 21 15 4 2 40-14 49
2
 Астон Вилла 21 13 4 4 33-24 43
3
 Ман. Сити 21 13 4 4 45-19 43
4
 Ливерпуль 21 10 5 6 32-28 35
5
 Брентфорд 21 10 3 8 35-28 33
6
 МЮ 21 8 8 5 36-32 32
7
 Ньюкасл 21 9 5 7 32-27 32
8
 Челси 21 8 7 6 34-24 31
9
 Фулхэм 21 9 4 8 30-30 31
10
 Сандерленд 21 7 9 5 21-22 30
11
 Эвертон 21 8 5 8 23-25 29
12
 Брайтон 21 7 8 6 31-28 29
13
 Кр. Пэлас 21 7 7 7 22-23 28
14
 Тоттенхэм 21 7 6 8 30-27 27
15
 Борнмут 21 6 8 7 34-40 26
16
 Лидс 21 5 7 9 29-37 22
17
 Нот. Форест 21 6 3 12 21-34 21
18
 Вест Хэм 21 3 5 13 22-43 14
19
 Бернли 21 3 4 14 22-41 13
20
 Вулверхэмптон 21 1 4 16 15-41 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.01 15:30 МЮ – Ман. Сити - : -
17.01 18:00 Челси – Брентфорд - : -
17.01 18:00 Лидс – Фулхэм - : -
17.01 18:00 Ливерпуль – Бернли - : -
17.01 18:00 Сандерленд – Кр. Пэлас - : -
17.01 18:00 Тоттенхэм – Вест Хэм - : -
17.01 20:30 Нот. Форест – Арсенал - : -
18.01 17:00 Вулверхэмптон – Ньюкасл - : -
18.01 19:30 Астон Вилла – Эвертон - : -
19.01 23:00 Брайтон – Борнмут - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 20
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 16
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 10
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 8
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 7
Джек Грилиш
Джек Грилиш

Эвертон

 6
И К Ж
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 16 1 5
Рейнилдо Мандава
Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 12 1 4
Марк Кукурелья
Марк Кукурелья

Челси

 19 1 3
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости