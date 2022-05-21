Гвардиола: «У «Ливерпуля», «МЮ», «Арсенала» богаче история, чем у «Ман Сити»

Гвардиола считает, что больше всего людей в Англии болеет за «Ливерпуль»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что больше всего людей в Англии болеет за «Ливерпуль».

Ранее 52-летний испанец, говоря о борьбе за титул английской премьер-лиги (АПЛ), заявил: «Вся страна за «Ливерпуль». У него, конечно, потрясающая история в еврокубках, но лишь одна победа в АПЛ за 30 лет».

«Я уверен, что мой английский не очень хорош после четырех-пяти лет здесь, — приводит слова Гвардиолы BBC. — Я сказал, когда идет борьба за кубки, у клубов с большей историей больше болельщиков. Так происходит в Германии, Испании, Италии. «Манчестер Сити» — аутсайдеры последнего десятилетия в этом смысле«.

Тренер отметил, что во всех странах мира есть клубы, у которых большая поддержка людей, чем у других.

«Болельщики «Ливерпуля» хотят побед. Я не говорю, что вся Англия — болельщики «Ливерпуля», но в целом это клуб с большим количеством титулов. Во всех странах мира есть такие клубы. У «Ливерпуля», «МЮ», «Арсенала» богаче история, чем у «Ман Сити». Поэтому мы и считаем титул АПЛ привилегией и не упустим возможность насладиться 95 минутами матча», — сказал он.

После 37 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 90 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Ливерпуль» на один балл. В последнем, 38 туре, «горожане» примут «Астон Виллу», а «красные» — «Вулверхэмптон». Оба матча состоятся завтра, 22 мая, и начнутся в 18.00 по московскому времени.