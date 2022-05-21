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Сегодня, 14:44

Гвардиола: «У «Ливерпуля», «МЮ», «Арсенала» богаче история, чем у «Ман Сити»

Гвардиола считает, что больше всего людей в Англии болеет за «Ливерпуль»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что больше всего людей в Англии болеет за «Ливерпуль».

Ранее 52-летний испанец, говоря о борьбе за титул английской премьер-лиги (АПЛ), заявил: «Вся страна за «Ливерпуль». У него, конечно, потрясающая история в еврокубках, но лишь одна победа в АПЛ за 30 лет».

«Я уверен, что мой английский не очень хорош после четырех-пяти лет здесь, — приводит слова Гвардиолы BBC. — Я сказал, когда идет борьба за кубки, у клубов с большей историей больше болельщиков. Так происходит в Германии, Испании, Италии. «Манчестер Сити» — аутсайдеры последнего десятилетия в этом смысле«.

Тренер отметил, что во всех странах мира есть клубы, у которых большая поддержка людей, чем у других.

«Болельщики «Ливерпуля» хотят побед. Я не говорю, что вся Англия — болельщики «Ливерпуля», но в целом это клуб с большим количеством титулов. Во всех странах мира есть такие клубы. У «Ливерпуля», «МЮ», «Арсенала» богаче история, чем у «Ман Сити». Поэтому мы и считаем титул АПЛ привилегией и не упустим возможность насладиться 95 минутами матча», — сказал он.

После 37 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 90 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Ливерпуль» на один балл. В последнем, 38 туре, «горожане» примут «Астон Виллу», а «красные» — «Вулверхэмптон». Оба матча состоятся завтра, 22 мая, и начнутся в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/61519028?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=62878f58fc2fb576dc00b80d%26%27Teams%20with%20more%20history%20have%20more%20supporters%27%262022-05-20T12%3A55%3A29.204Z&ns_fee=0&pinned

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Сочи

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Спартак

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
Хосеп Гвардиола
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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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Ральф Рангник рассказал, когда «Манчестер Юнайтед» вернется на топ-уровень
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 6 3 96-24 90
2
 Ливерпуль 37 27 8 2 91-25 89
3
 Челси 37 20 11 6 74-32 71
4
 Тоттенхэм 37 21 5 11 64-40 68
5
 Арсенал 37 21 3 13 56-47 66
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 37 16 8 13 59-48 56
8
 Вулверхэмптон 37 15 6 16 37-40 51
9
 Лестер 37 13 10 14 58-58 49
10
 Брайтон 37 11 15 11 39-43 48
11
 Ньюкасл 37 12 10 15 42-61 46
12
 Брентфорд 37 13 7 17 47-54 46
13
 Астон Вилла 37 13 6 18 50-51 45
14
 Кр. Пэлас 37 10 15 12 49-46 45
15
 Саутгемптон 37 9 13 15 42-63 40
16
 Эвертон 37 11 6 20 42-61 39
17
 Лидс 37 8 11 18 40-78 35
18
 Бернли 37 7 14 16 33-51 35
19
 Уотфорд 37 6 5 26 33-75 23
20
 Норвич 37 5 7 25 23-79 22
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 - : -
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 - : -
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 - : -
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 - : -
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 - : -
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 26 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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