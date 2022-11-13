Гвардиола позволит уйти Гюндогану в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не будет препятствовать уходу полузащитника Илкая Гюндогана в «Барселону», сообщает El Nacional. Действующий контракт немецкого футболиста с английским коллективом рассчитан до лета 2023 года. Каталонцы в январе могут попытаться приобрести Гюндогана.

По информации издания, 51-летний испанский специалист готов позволить полузащитнику переехать на «Камп Ноу» в январе. Гвардиола не считает немецкого хавбека важной частью своей команды, несмотря на статус капитана.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются «Бавария» и «Атлетико». Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне 32-летний хавбек провел за «Манчестер Сити» 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.