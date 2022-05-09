Гвардиола: «По наследию и истории «Манчестер Сити» в компании с «Ливерпулем» и «МЮ» последние 11 лет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о титульной гонке в чемпионате Англии.

«Ситуация такая, что нам нужно набрать девять очков, но возможно и шесть. Зависит от следующих двух игр и разницы забитых и пропущенных мячей. Матч против «Вулверхэмптона» для нас настоящий финал. Наша судьба в собственных руках и это важно.

«Ливерпуль» вместе с «Манчестер Юнайтед» самые главные команды по титулам, наследию и истории. Мы в этой компании последние 11-12 лет. Поэтому меня не волнует, что люди хотят победы «Ливерпуля», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» идет на первом месте с 86 очками. У «Ливерпуля» — 83 пункта.

В следующем туре «горожане» на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном». «Ливерпуль» — в гостях с «Астон Виллой».