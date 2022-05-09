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Сегодня, 11:49

Гвардиола: «По наследию и истории «Манчестер Сити» в компании с «Ливерпулем» и «МЮ» последние 11 лет»

Гвардиола рассказал о титульной гонке АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о титульной гонке в чемпионате Англии.

«Ситуация такая, что нам нужно набрать девять очков, но возможно и шесть. Зависит от следующих двух игр и разницы забитых и пропущенных мячей. Матч против «Вулверхэмптона» для нас настоящий финал. Наша судьба в собственных руках и это важно.

«Ливерпуль» вместе с «Манчестер Юнайтед» самые главные команды по титулам, наследию и истории. Мы в этой компании последние 11-12 лет. Поэтому меня не волнует, что люди хотят победы «Ливерпуля», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» идет на первом месте с 86 очками. У «Ливерпуля» — 83 пункта.

В следующем туре «горожане» на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном». «Ливерпуль» — в гостях с «Астон Виллой».

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
3
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 35 27 5 3 89-21 86
2
 Ливерпуль 35 25 8 2 87-23 83
3
 Челси 35 19 10 6 70-31 67
4
 Арсенал 35 21 3 11 56-42 66
5
 Тоттенхэм 35 19 5 11 60-40 62
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 35 15 5 15 35-34 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
11
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
12
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
13
 Астон Вилла 34 13 4 17 47-47 43
14
 Лестер 34 11 9 14 49-56 42
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 34 10 5 19 37-56 35
17
 Лидс 35 8 10 17 39-74 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
19
 Уотфорд 35 6 4 25 32-70 22
20
 Норвич 35 5 6 24 22-75 21
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 0 : 1
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 3 : 2
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 0
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 1 : 2
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 1 : 1
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 2 : 1
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
11.05 22:15
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 27 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 24 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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