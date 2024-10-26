Гвардиола — о календаре: «Мы привыкли играть в течение 11 месяцев каждые три-четыре дня»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (1:0) в матче 9-го тура АПЛ.

«Сегодня было важно не то, как глубоко они обороняются, а то, как хорошо они играют с мячом, с вратарем и движением. Это хорошая игра, чтобы учиться как тренеру. «Саутгемптон» играл действительно хорошо. Они не создали много моментов, но нам стоило невероятных усилий отобрать у них мяч. Мы создали моменты, которые не смогли реализовать, но результат хороший.

Сейчас у нас есть всего два-три дня на восстановление. Мы привыкли играть в течение 11 месяцев каждые три-четыре дня. Проблема в том, что мы не можем дать отдых некоторым игрокам, но, надеюсь, рано или поздно мы сможем дать их перерыв, а некоторые смогут вернуться», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. 30 октября команда Гвардиолы сыграет с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Кубка английской лиги.