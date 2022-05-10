Гвардиола прокомментировал предстоящий переход Холанна в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал новость о предстоящем переходе нападающего «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Все знают эту ситуацию, но я не должен говорить, потому что не люблю говорить о будущем, о следующем сезоне, — приводит слова Гвардиолы журналист Том Янг в Twitter. — «Боруссия» и «Манчестер Сити» сказали мне, что я не должен что-то говорить, пока это не будет сделано. Мне жаль, но мне не разрешают говорить».

Ранее сообщалось, что 21-летний норвежец прошел медицинский осмотр в Брюсселе перед переходом в «Манчестер Сити».

Контракт нападающего с английским клубом будет рассчитан на пять лет, а еженедельная зарплата составит около 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В нынешнем сезоне Холанн забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач в 29 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.