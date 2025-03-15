Гвардиола — о травме Силвы: «Бернарду не может нормально ходить»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Брайтоном» (2:2) в матче 29-го тура АПЛ.

«К сожалению, мы не смогли победить. У них были шансы, но у нас было два явных шанса Савиньо. Игроки отдали все силы — мы взяли очко и продолжаем двигаться дальше. Это футбол. Мы пропустили много голов в этом сезоне, и это потому, что нам чего-то не хватает. Травма Бернарду Силвы (он был заменен на 58-й минуте. — Прим. «СЭ»)? Я не знаю, я не разговаривал с врачами. Я видел, что Бернарду не может нормально ходить. Не стоит рисковать», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

«Манчестер Сити» (48 очков) занимает пятое месте в таблице АПЛ. «Брайтон» (47) идет седьмым в турнирной таблице.