Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал назначение Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«Тен Хаг — тренер топ-класса, — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News. — Посмотрите на работу Эрика в «Аяксе». Доставляет удовольствие наблюдать за его командами. Желаю ему всего наилучшего в «Манчестер Юнайтед».

Вчера, 21 апреля, «МЮ» объявил о подписании контракта с тен Хагом. Соглашение с тренером рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. 52-летний нидерландец возглавит английский клуб по окончании сезона-2021/22 при условии наличия рабочей визы.