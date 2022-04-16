Гвардиола: «Ливерпуль очень силен при стандартах. Второй гол был случайным»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 1/2 финала Кубка Англии против «Ливерпуля» (2:3).

«Мы отдали все силы после тяжелого первого тайма. В ситуации с первым голом, «Ливерпуль» очень и очень силен при стандартах. Второй гол был случайным. Трудно возвращаться (после трех пропущенных голов. – Прим. «СЭ»), но ребята отлично справились во втором тайме», – цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».

Это второй матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» за последние семь дней. 10 апреля встреча между клубами АПЛ закончилась со счетом 2:2.

Следующий матч «горожане» проведут в чемпионате Англии. В 30-м туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Брайтоном» 20 апреля.