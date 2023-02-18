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Сегодня, 20:57

Гвардиола: «Это один из наших лучших матчей, но мы потеряли два очка»

Иван Шитик
Корреспондент
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Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» (1:1).

«Мы играли очень и очень хорошо. Действительно хороший матч. У нас были превосходные моменты, но таков футбол. Нужно забивать.

Это один из наших лучших матчей, но мы потеряли два очка. Нужно быть агрессивнее.

Мы знаем, что впереди еще много матчей», — цитирует тренера BBC.

«Манчестер Сити» (52 очка) занимает второе место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), на два балла отставая от лондонского «Арсенала».

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 23 17 3 3 51-23 54
2
 Ман. Сити 24 16 4 4 60-24 52
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
7
 Фулхэм 24 11 5 8 35-30 38
8
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
9
 Челси 23 8 7 8 23-23 31
10
 Ливерпуль 21 9 5 7 36-28 32
11
 Астон Вилла 23 8 4 11 28-38 28
12
 Кр. Пэлас 23 6 8 9 21-31 26
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 23 6 7 10 18-38 25
15
 Вулверхэмптон 23 6 5 12 17-32 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 23 4 7 12 28-39 19
18
 Эвертон 23 5 6 12 17-30 21
19
 Борнмут 23 5 6 12 21-44 21
20
 Саутгемптон 23 5 3 15 19-40 18
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.02 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 2 : 4
18.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 1 : 1
18.02 18:00
Брайтон – Фулхэм
 0 : 1
18.02 18:00
Челси – Саутгемптон
 0 : 1
18.02 18:00
Эвертон – Лидс
 1 : 0
18.02 18:00
Нот. Форест – Ман. Сити
 1 : 1
18.02 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 0 : 1
18.02 20:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
19.02 17:00
МЮ – Лестер
 - : -
19.02 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 26
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 21 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 21 1 4
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