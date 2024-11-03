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Сегодня, 11:37

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: «Понимали, что не сможем сравняться с «Борнмутом» по интенсивности»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что команде было тяжело противостоять «Борнмуту» в матче 10-го тура чемпионата Англии.

В субботу, 2 ноября, горожане на выезде уступили клубу из Борнмута (1:2) и потерпели первое поражение в сезоне АПЛ.

«Мы понимали, что не сможем сравняться с ними по интенсивности. Мы говорили об этом. Это была открытая игра. В концовке у нас были моменты, но я поздравляю «Борнмут» с победой. Борьба за мяч в центре поля, единоборства — так они играют. Они очень агрессивны, хороши в плане физики и скорости, но в таких ситуациях нужно побеждать», — приводит ВВС слова Гвардиолы.

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Тренер «Сити» отметил, что «Борнмут» заслужил победу в этой встрече.

Команда Гвардиолы с 23 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. 5 ноября «Манчестер Сити» сыграет против «Спортинга» в Лиге чемпионов, а 9-го числа встретится с «Брайтоном» в чемпионате Англии. Обе игры небесно-голубые проведут на выезде.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Борнмут
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 10 8 1 1 19-6 25
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 21-11 23
3
 Нот. Форест 10 5 4 1 14-7 19
4
 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
5
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
6
 Челси 9 5 2 2 19-11 17
7
 Брайтон 10 4 4 2 17-14 16
8
 Борнмут 10 4 3 3 13-12 15
9
 Ньюкасл 10 4 3 3 10-10 15
10
 Тоттенхэм 9 4 1 4 18-10 13
11
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
12
 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
13
 МЮ 9 3 2 4 8-11 11
14
 Вест Хэм 10 3 2 5 13-19 11
15
 Лестер 10 2 4 4 14-18 10
16
 Эвертон 10 2 3 5 10-17 9
17
 Кр. Пэлас 10 1 4 5 8-13 7
18
 Ипсвич 10 0 5 5 10-21 5
19
 Саутгемптон 10 1 1 8 7-19 4
20
 Вулверхэмптон 10 0 3 7 14-27 3
Результаты / календарь
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38 тур
2.11 15:30
Ньюкасл – Арсенал
 1 : 0
2.11 18:00
Борнмут – Ман. Сити
 2 : 1
2.11 18:00
Ипсвич – Лестер
 1 : 1
2.11 18:00
Ливерпуль – Брайтон
 2 : 1
2.11 18:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 3 : 0
2.11 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 1 : 0
2.11 20:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 2 : 2
3.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
3.11 19:30
МЮ – Челси
 - : -
4.11 23:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 8 1 4
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 9 1 2
Йоахим Андерсен

Йоахим Андерсен

Фулхэм, Кристал Пэлас

 6 1 1
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