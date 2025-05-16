Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: «Конечно, мы хотим завоевать Кубок Англии, но этого не достаточно для нас»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что Кубок Англии не является приоритетной целью для горожан, однако команда приложит все усилия, чтобы завоевать трофей.

«Кубок Англии сейчас не является приоритетом для нас. Этого не достаточно. Конечно, мы хотим завоевать его и поднять трофей над головой. Мы разочарованы нашими выступлениями в этом сезоне, но я почти уверен, что мы сыграем хорошо в финале и навяжем борьбу. Это определенно важно», — приводит Goal слова Гвардиолы.

В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет против «Кристал Пэлас». Решающий матч состоится в субботу, 17 мая, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.