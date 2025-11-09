Футбол
9 ноября, 23:15

Гвардиола отметил, что игроки «Манчестер Сити» выглядели великолепно в матче с «Ливерпулем»

Алина Савинова

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру команды в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу горожан. Голы «Ман Сити» забили Эрлин Холанн, Нико и Жереми Доку.

«Очень хороший первый тайм, но во втором соперник добавил. Мы немного забыли о своей игре, особенно в первые пять-десять минут после перерыва, — стали терять мячи и сами создали им импульс. После этого у них появилась пара моментов. В целом ребята выглядели великолепно: был виден правильный темп в обращении с мячом и высокий уровень организованности в обороне», — приводит ВВС слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» в матче 11-го тура АПЛ.

«Манчестер Сити» одержал четвертую победу подряд во всех турнирах и вышел на второе место в АПЛ с 22 очками. Следующий матч команда проведет 22 ноября против «Ньюкасла».

«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль», Холанн забил с игры и не реализовал пенальти

Гвардиола: «Силва — один из самых умных игроков, которых я когда-либо встречал»
