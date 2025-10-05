Гвардиола: «Я очень доволен этим месяцем. «Манчестер Сити» сильно вырос во многих отношениях»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Брентфордом» (1:0) в 7-м туре чемпионата Англии отметил прогресс в игре горожан.

«Хорошая игра. Мы провели выдающийся первый тайм, показав игру, которая близка к нашей лучшей. У нас были моменты, но Келлехер сделал несколько хороших сейвов. В целом я очень доволен этим месяцем. После матча с «Манчестер Юнайтед» мы сильно выросли во многих отношениях, и я надеюсь, что игроки вернутся из сборных здоровыми», — приводит ВВС слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» набрал 13 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда сыграет дома с «Эвертоном».