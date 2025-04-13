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13 апреля, 09:44

Гвардиола об игре Де Брейне в матче с «Кристал Пэлас»: «Это был тот Кевин, которого мы знаем много лет»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил полузащитника команды Кевина Де Брейне за игру в матче 32-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (5:2).

В этой встрече 33-летний футболист отметился голом на 33-й минуте.

«Это был тот Кевин, которого мы знаем много лет. Я понимаю, что последние полтора года ему было непросто. Боли больше не беспокоят его, теперь он совершенно другой. Де Брейне уникален. Его видение, его пас. Когда у Кевина мяч, игроки впереди знают, что они могут бежать, потому что мяч может быть им доставлен», — сказал тренер на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Де Брейне провел 33 матча за «Ман Сити» во всех турнирах, отметившись 5 голами и 8 результативными передачами.

Кевин Де Брейне
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 32 23 7 2 74-31 76
2
 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3
 Ньюкасл 32 18 5 9 61-40 59
4
 Нот. Форест 32 17 6 9 51-38 57
5
 Ман. Сити 32 16 7 9 62-42 55
6
 Челси 32 15 9 8 56-39 54
7
 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
8
 Борнмут 32 13 9 10 52-40 48
9
 Фулхэм 32 13 9 10 47-43 48
10
 Брайтон 32 12 12 8 51-49 48
11
 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12
 Кр. Пэлас 32 11 10 11 41-45 43
13
 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
14
 МЮ 32 10 8 14 38-45 38
15
 Тоттенхэм 32 11 4 17 60-49 37
16
 Вулверхэмптон 32 10 5 17 47-61 35
17
 Вест Хэм 32 9 8 15 36-54 35
18
 Ипсвич 32 4 9 19 33-67 21
19
 Лестер 32 4 6 22 27-72 18
20
 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10
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19.04 17:00
Брентфорд – Брайтон
 - : -
19.04 17:00
Кр. Пэлас – Борнмут
 - : -
19.04 17:00
Эвертон – Ман. Сити
 - : -
19.04 17:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 - : -
19.04 19:30
Астон Вилла – Ньюкасл
 - : -
20.04 16:00
Фулхэм – Челси
 - : -
20.04 16:00
Ипсвич – Арсенал
 - : -
20.04 16:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
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Тоттенхэм – Нот. Форест
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Мохамед Салах

Ливерпуль

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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 14 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

 17 2 2
Бруну Фернандеш

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