Гвардиола: «Холанн — сильный игрок, он забьет в другой раз»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил дебют нападающего Эрлина Холанна в официальном матче за «Сити», который пришел на игру за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:3).
У норвежца был отличный шанс забить гол, но он не использовал его.
«Когда Эрлин забил в предсезонном матче в США, все говорили о том, насколько он хорош. Сегодня он проявил себя и имел шансы — ничего не изменилось. Холанн — сильный игрок, он забьет в другой раз. Это футбол. Сегодняшний матч поможет ему побыстрее освоиться в новых условиях», — цитирует тренера BBC.
Эрлин Холанн был приобретен у дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. Его контракт с «горожанами» рассчитан до 2027 года.
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|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
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|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
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|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
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|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
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|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
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|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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