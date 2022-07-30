Гвардиола: «Холанн — сильный игрок, он забьет в другой раз»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил дебют нападающего Эрлина Холанна в официальном матче за «Сити», который пришел на игру за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:3).

У норвежца был отличный шанс забить гол, но он не использовал его.

«Когда Эрлин забил в предсезонном матче в США, все говорили о том, насколько он хорош. Сегодня он проявил себя и имел шансы — ничего не изменилось. Холанн — сильный игрок, он забьет в другой раз. Это футбол. Сегодняшний матч поможет ему побыстрее освоиться в новых условиях», — цитирует тренера BBC.

Эрлин Холанн был приобретен у дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. Его контракт с «горожанами» рассчитан до 2027 года.