Гвардиола: «Силва — один из самых умных игроков, которых я когда-либо встречал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после разгромной победы над «Ливерпулем» (3:0) в 11-м туре чемпионата Англии назвал полузащитника Бернарду Силву одним из умнейших игроков, с которыми он когда-либо работал.

«Он мастер такой игры. Темп, отбор мяча, ускорение и замедление, интуиция, чтобы определить, где находится свободное пространство, как управлять ситуацией. Он один из самых умных игроков, которых я когда-либо встречал. В прошлом сезоне Бернарду испытывал трудности. Иногда он говорил: «Пеп, я выжат. Мой разум больше не здесь, ноги тоже». Но он был рядом. Именно поэтому он наш капитан», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. За это время 31-летний португалец провел 422 матча за горожан во всех турнирах, отметившись 73 голами и 75 результативными передачами.