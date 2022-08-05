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Сегодня, 11:33

Гвардиола не будет удерживать Бернарду от перехода в «Барселону», но хочет, чтобы он остался

Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с интересом к полузащитнику Бернарду Силве со стороны «Барселоны».

«Для своих игроков я хочу лучшего, и я хочу, чтобы Бернарду остался — 100 процентов. Но если игрок хочет уйти и у клубов есть договоренность, то есть здравый смысл — такова реальность.

Он важный игрок для меня. Бернарду — особенный. Не знаю, что произойдет в будущем. Насколько мне известно, «Ман Сити» не получал никаких предложений, в том числе и в прошлом сезоне. Бернарду готов, он тренируется к воскресному матчу», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Действующий контракт 27-летнего футболиста с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 80 миллионов евро.

7 августа «Ман Сити» сыграет на выезде с «Вест Хэмом» в 1-м туре АПЛ.

Бернарду Силва
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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