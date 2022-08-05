Гвардиола не будет удерживать Бернарду от перехода в «Барселону», но хочет, чтобы он остался
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с интересом к полузащитнику Бернарду Силве со стороны «Барселоны».
«Для своих игроков я хочу лучшего, и я хочу, чтобы Бернарду остался — 100 процентов. Но если игрок хочет уйти и у клубов есть договоренность, то есть здравый смысл — такова реальность.
Он важный игрок для меня. Бернарду — особенный. Не знаю, что произойдет в будущем. Насколько мне известно, «Ман Сити» не получал никаких предложений, в том числе и в прошлом сезоне. Бернарду готов, он тренируется к воскресному матчу», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Действующий контракт 27-летнего футболиста с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 80 миллионов евро.
7 августа «Ман Сити» сыграет на выезде с «Вест Хэмом» в 1-м туре АПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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|0-0
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2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -