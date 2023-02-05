Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пожаловался на утомительные переезды на матчи против лондонских клубов. В матче 22-го тура АПЛ «горожане» проиграли «Тоттенхэму» (0:1).

«Ехать в Лондон — это как ехать, не знаю, в Северную Европу. До отеля ехать 4 часа двадцать минут. Четыре с половиной часа. Простите, но приезжать в Лондон очень утомительно.

Нам нужно вернуться в Манчестер и подготовиться к игре с «Астон Виллой», — сказал Гвардиола после игры.

«Ман Сити» сохранил вторую строчку (45 очков), но отставание от лидирующего «Арсенала» осталось в 5 очков, к тому же «канониры» имеют игру в запасе.

Лондонский клуб набрал 39 очков и остается на пятом месте в турнирной таблице.