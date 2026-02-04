Гвардиола не верит в судейский заговор против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о предвзятом отношении арбитров к его команде.

В матче 24-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:2) произошел спорный эпизод, когда форвард «шпор» Доминик Соланке, ударив сзади по ногам защитника Марка Гехи, спровоцировал автогол, который был засчитан после видеопросмотра. По окончании игры полузащитник «горожан» Родри высказал мнение, что судьи не всегда нейтральны из-за длительного доминирования «Сити».

«Нет, нет. [Заговора] точно нет. Конечно, судьи не проводят совещаний по поводу того, как они могут наказать «Ман Сити». Я никогда этого не говорил», — приводит Sky Sports слова Гвардиолы.

Однако он раскритиковал само решение по спорному голу, сославшись на противоречивые экспертные оценки.

«Люди говорят, что, согласно правилам, было принято правильное решение. Парень [в посвященной судейству передаче] интересно высказался: сначала он сказал, что это фол, а теперь он говорит: «После того, как я посмотрел все больше и больше повторов, я уже так не считаю». Я не знаю, я не судья и никогда им не буду», — добавил тренер.

После 24 туров «Манчестер Сити» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. На первой строчке располагается «Арсенал» (53 очка).