Гвардиола о победе над «Лидсом»: «Сегодня «Манчестер Сити» ляжет спать вторым в таблице»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил победу над «Лидсом» в 13-м туре чемпионата Англии.

Матч прошел в субботу, 29 ноября, в Манчестере и завершился победой хозяев со счетом 3:2. У горожан дубль оформил Фил Фоден.

«Победить в нынешней ситуации — это облегчение. Мы знаем, как обстоят дела в АПЛ. Первый тайм не был идеальным, во втором они изменили схему, и мы пропустили, пришлось корректировать прессинг. Мы взяли три очка, и если смотреть на игру в целом, все должно было быть решено уже в первом тайме. А в АПЛ, даже когда пропускаешь третий гол, матч все равно не закончен. Но иногда такие победы необходимы, и сегодня мы ляжем спать вторыми в таблице. Идем дальше!» — цитирует Гвардиолу BBC.

«Манчестер Сити» набрал 25 очков и поднялся на второе место в АПЛ. В следующем туре команда Гвардиолы 2 декабря на выезде сыграет против «Фулхэма».