Гвардиола о победе над «Лидсом»: «Сегодня «Манчестер Сити» ляжет спать вторым в таблице»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил победу над «Лидсом» в 13-м туре чемпионата Англии.
Матч прошел в субботу, 29 ноября, в Манчестере и завершился победой хозяев со счетом 3:2. У горожан дубль оформил Фил Фоден.
«Победить в нынешней ситуации — это облегчение. Мы знаем, как обстоят дела в АПЛ. Первый тайм не был идеальным, во втором они изменили схему, и мы пропустили, пришлось корректировать прессинг. Мы взяли три очка, и если смотреть на игру в целом, все должно было быть решено уже в первом тайме. А в АПЛ, даже когда пропускаешь третий гол, матч все равно не закончен. Но иногда такие победы необходимы, и сегодня мы ляжем спать вторыми в таблице. Идем дальше!» — цитирует Гвардиолу BBC.
«Манчестер Сити» набрал 25 очков и поднялся на второе место в АПЛ. В следующем туре команда Гвардиолы 2 декабря на выезде сыграет против «Фулхэма».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|5
|5
|0
|0
|13-5
|15
|
2
|Арсенал
|5
|4
|0
|1
|8-4
|12
|
3
|Брайтон
|5
|3
|1
|1
|16-5
|10
|
4
|Брентфорд
|5
|2
|3
|0
|10-4
|9
|
5
|Лидс
|5
|2
|3
|0
|7-3
|9
|
6
|Ливерпуль
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|
7
|Эвертон
|5
|2
|3
|0
|6-3
|9
|
8
|Ньюкасл
|5
|2
|2
|1
|9-9
|8
|
9
|Халл Сити
|5
|2
|2
|1
|6-4
|8
|
10
|Челси
|5
|2
|1
|2
|10-12
|7
|
11
|Ипсвич
|5
|2
|0
|3
|7-11
|6
|
12
|МЮ
|5
|1
|2
|2
|8-8
|5
|
13
|Нот. Форест
|5
|1
|2
|2
|4-5
|5
|
14
|Кристал Пэлас
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|
15
|Сандерленд
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|
16
|Астон Вилла
|5
|1
|1
|3
|4-9
|4
|
17
|Ковентри
|5
|1
|0
|4
|1-10
|3
|
18
|Борнмут
|5
|0
|3
|2
|6-8
|3
|
19
|Тоттенхэм
|5
|0
|2
|3
|2-8
|2
|
20
|Фулхэм
|5
|0
|2
|3
|5-8
|2
|18.09
|22:00
|Брентфорд – Челси
|3 : 0
|19.09
|14:30
|Тоттенхэм – Астон Вилла
|2 : 3
|19.09
|17:00
|Брайтон – Арсенал
|3 : 0
|19.09
|17:00
|Эвертон – Ипсвич
|1 : 0
|19.09
|17:00
|Ньюкасл – Халл Сити
|2 : 1
|19.09
|19:30
|Нот. Форест – Ковентри
|0 : 1
|20.09
|16:00
|Борнмут – Ливерпуль
|0 : 1
|20.09
|16:00
|Лидс – Кристал Пэлас
|0 : 0
|20.09
|16:00
|Ман. Сити – Сандерленд
|5 : 3
|20.09
|18:30
|Фулхэм – МЮ
|1 : 1
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|5
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|4
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|П
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|
|
Коди Гакпо
Ливерпуль
|3
|
|
Даити Камада
Кристал Пэлас
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|2
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|4
|1
|1
|
|
Аксель Дисаси
Кристал Пэлас
|3
|1
|0